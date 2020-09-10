В Раде захотели штрафовать украинцев, не убирающих за любимцами на улице

В Верховную Раду Украины внесен законопроект №3797, который предусматривает наложение штрафов на тех владельцев домашних животных, которые не убирают за своими любимцами во время прогулок на улице.

Согласно информации на сайте парламента, инициаторами документа являются 28 нардепов, среди которых – представители "Слуги народа", "Голоса", "Батьківщини" и других политических сил и объединений.

В частности, внесенный на рассмотрение законопроект предусматривает штраф за неуборку экскрементов домашнего животного:

в зданиях общего пользования;

на детских и спортивных площадках;

остановках общественного транспорта;

подземных переходах;

тротуарах;

в зонах отдыха и тому подобное.

Размер штрафа составит 170-340 гривен за первое нарушение правил и 3 400-5 100 грн за повторное или то, которое привело к причинению вреда здоровью людей или их имуществу.

Кроме того, в законопроекте прописано увеличение штрафов за:

нарушение правил содержания домашних животных;

их содержания в местах, где это запрещено соответствующими правилами, или сверх установленного количества;

содержание не идентифицированных и/или не зарегистрированных домашних животных;

отсутствие на них, если они находятся за пределами места содержания, средств идентификации;

выгул собак в запрещенных для этого местах.

За совершение таких нарушений гражданам придется заплатить 850-1 700 грн, а должностным лицам – 1 190-2 040 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, также нардепы от "Слуги народа" разработали законопроект №3796. В нем предлагается обязать всех владельцев животных в Украине предоставлять им специальный номер, а потом вносить его в реестр вместе с именем хозяина и его адресом. Такая процедура будет платной, однако ее стоимость пока еще не определили.