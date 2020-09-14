В Раде заговорили о вероятной военной агрессии России со стороны Беларуси

Карина Бондаренко Общество 11:30, 14.09.2020 Обновлено: 11:57, 14.09.2020

В Верховной Раде Украины не исключили вероятность российской военной агрессии со стороны Беларуси.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета ВР по национальной безопасности Александр Завитневич.

По его словам, военная опасность с территории Беларуси существует и ею нельзя пренебрегать. При этом она менее вероятна, чем агрессия с территории Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, суммарные потери России на поддержку белорусской экономики за последние 25 лет, на протяжении которых страной управляет Александр Лукашенко, составляют как минимум $98,7 млрд в номинальных цифрах, а с учётом инфляции, в ценах 2019 года – $116,1 млрд.

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