"Выносят мешками": в сеть попало показательное видео из Рады

В сети показали, как в Верховной Раде после заседания мешками выносят из сессионного зала макулатуру.

Соответствующее видео, снятое в четверг, 17 октября, опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Когда у кого-то перерыв", – подписал он.

В Раде выносят мешками макулатуру Скриншот из видео

В сети бурно отреагировали на молодых людей, собирающих бумаги. "Диджитализация скорее нужна", "И жвачки от столов пооддирайте", "Можно в макулатуру сдавать и был бы у ребят дополнительный заработок", "Сколько бумаги выбрасывают!", "Это от "Слуги народа". Ребята отрабатывают вхождение в список", "Прекрасная иллюстрация необходимости электронного документооборота", "Мешками носят", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк уснул в Верховной Раде, чем рассмешил сеть.

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