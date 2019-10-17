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17 октября • обновлено в 17:48
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"Выносят мешками": в сеть попало показательное видео из Рады

1.9т Читать материал на украинском

В сети показали, как в Верховной Раде после заседания мешками выносят из сессионного зала макулатуру.

Соответствующее видео, снятое в четверг, 17 октября, опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Когда у кого-то перерыв", – подписал он.

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В Раде выносят мешками макулатуру

В Раде выносят мешками макулатуру

Скриншот из видео

В сети бурно отреагировали на молодых людей, собирающих бумаги. "Диджитализация скорее нужна", "И жвачки от столов пооддирайте", "Можно в макулатуру сдавать и был бы у ребят дополнительный заработок", "Сколько бумаги выбрасывают!", "Это от "Слуги народа". Ребята отрабатывают вхождение в список", "Прекрасная иллюстрация необходимости электронного документооборота", "Мешками носят", – написали в комментариях.

"Выносят мешками": в сеть попало показательное видео из Рады
"Выносят мешками": в сеть попало показательное видео из Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк уснул в Верховной Раде, чем рассмешил сеть.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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