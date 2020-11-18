В Раде создали группу по кризису в КСУ: кто вошел
В Верховной Раде Украины создали рабочую группу из представителей депутатских фракций, которая до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающимся электронного декларирования и организации деятельности Конституционного суда Украины (КСУ).
Соответствующее распоряжение подписала заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк, сообщила на своей странице в Facebook нардеп, постоянный представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря. Также она обнародовала список членов рабочей группы.
Группа создана с целью "законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного урегулирования отдельных аспектов деятельности Конституционного суда", говорится в документе.
Возглавил группу председатель комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. В ее состав, в частности, вошли Давид Арахамия ("Слуга народа"), Николай Бабенко (депутатская группа "Довіра"), Тарас Батенко ( "За майбутнє"), Сергей Власенко ("Батьківщина"), Руслан Князевич ("ЕС") и другие.
До указанной даты они должны подготовить для рассмотрения согласованные проекты законов о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, законы "О предотвращении коррупции" и "О Конституционном суде Украины", обусловленные решением КСУ от 27.10.2020 №13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 депутатов о соответствии Конституции Украины отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции".
Как писал OBOZREVATEL:
26 февраля Конституционный Суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.
Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.
27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 будут закрыты без права возобновления в будущем.
В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении ответственности за незаконное обогащение.
28 октября 2020 года КСУ вновь признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.