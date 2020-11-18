В Раде создали группу по кризису в КСУ: кто вошел

В Верховной Раде Украины создали рабочую группу из представителей депутатских фракций, которая до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающимся электронного декларирования и организации деятельности Конституционного суда Украины (КСУ).

Соответствующее распоряжение подписала заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк, сообщила на своей странице в Facebook нардеп, постоянный представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря. Также она обнародовала список членов рабочей группы.

Группа создана с целью "законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного урегулирования отдельных аспектов деятельности Конституционного суда", говорится в документе.

Возглавил группу председатель комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. В ее состав, в частности, вошли Давид Арахамия ("Слуга народа"), Николай Бабенко (депутатская группа "Довіра"), Тарас Батенко ( "За майбутнє"), Сергей Власенко ("Батьківщина"), Руслан Князевич ("ЕС") и другие.

До указанной даты они должны подготовить для рассмотрения согласованные проекты законов о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, законы "О предотвращении коррупции" и "О Конституционном суде Украины", обусловленные решением КСУ от 27.10.2020 №13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 депутатов о соответствии Конституции Украины отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции".

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