В Раде состоится фотовыставка, посвященная преждевременно рожденным детям

В Верховной Раде Украины состоится фотовыставка "Маленькие чудеса", посвященная недоношенным детям.

Выставка будет проходить с 4 по 7 февраля 2020 в холле третьего этажа Рады. Кроме того, 6 февраля с 12-00 до 14-00 состоится информационная сессия ОО "Ассоциация родителей недоношенных детей "Ранние Птички", на которой можно будет пообщаться с представителями организации.

По словам организаторов, цель мероприятия – привлечь внимание к преждевременному рождению детей и проблем, с которыми сталкиваются родители. Мировая статистика говорит, что 10% новорожденных появляются на свет раньше срока. Такая ситуация и в Украине, то есть в год это примерно 20 000 детей.

"Преждевременного рождения ребенка не ожидает никто. Но дети, которые поспешили родиться на свет, имеют такие же шансы на жизнь, как и рожденные вовремя дети. На пути "ранних пташек" стоят многочисленные препятствия, как потребность в специфических препаратах для питания и открытия легких, длительном специализированном уходе. В среднем расходы семьи на выхаживание ребенка составляют до 100 000 гривен, которые есть далеко не у каждой семьи", – сказано в пресс-релизе мероприятия.

Организаторы уточняют, что проект является результатом успешного сотрудничества фотографа Кристины Бессоловой и Перинатального центра Киева, который специализируется на выхаживании недоношенных детей.

"Посетители выставки смогут не только увидеть фотоработы, но и получить символическую открытку, основанную на истории реальной девочки Серафимы, которая родилась с весом 1300г. Эта открытка довольно подробно описывает непростой путь семей, в которых появляются преждевременно рожденные дети, и те сложности, которые приходится преодолевать этим младенцам, направляясь к здоровой и полноценной жизни.

В листовке Серафима обращается к депутатам, рассказывая о сложностях с обеспечением парентеральным (внутривенным) питанием, катамнестическим (специализированным) наблюдением, и просит их помощи", – сказано в пресс-релизе.

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