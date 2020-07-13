В Раде собрались рассматривать законопроект о русском языке в школах: посыпалась критика

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил внести в повестку дня заседания Верховной Рады скандальный законопроект, который переносит на 2023 год переход русскоязычных школ на украинский язык обучения.

Об этом написали на своих страницах в Facebook народные депутаты Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Владимир Арьев и партия Голос. Спикер ВР Дмитрий Разумков поддержал предложение и порекомендовал аппарату Рады "учесть его, например, на четверг".

“Сегодня на согласительном совете глава партии "Слуга народа" Корниенко предложил рассмотреть на этой неделе законопроект Бужанского об отмене обязательного изучения 80 процентов предметов в школах на украинском языке. Председатель Верховной Рады Разумков поддержал это предложение и выразил желание рассматривать ее в четверг, в день 30 летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Это насмешка и над нашим языком, и над нашей государством!” – написал народный депутат от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий.

Княжицкий назвал рассмотрение законопроекта Бужанского насмешкой над языком и государством (Facebook Николая Княжицкого)

В партии Голос заявили, что "ущемления прав русскоязычных", о которых говорят некоторые депутаты "Слуг народа", – это повторение методички Кремля и лозунгов, с которыми Россия начала вооруженную агрессию против нас”.

В партии Голос заявили о "методичках Кремля" (Facebook Голос)

Нардеп от “Европейской солидарности”Андрей Парубий назвал включение в повестку дня законопроекта № 2362 “атакой на мову”.

Парубий назвал включение в повестку дня законопроекта № 2362 “атакой на мову”. (Facebook Андрея Парубия)

“В четверг команда Зеленского хочет принять скандальный законопроект депутата Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" – отменить обязательное изучение 80 процентов предметов в школах на украинском языке.

Циничные Слуги народа хотят сделать это в день 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины – фактически уничтожить и наш Закон о языке, и наш Закон об образовании!

Убежден, что в этот день все украинские патриотические силы должны объединить усилия – и в парламенте, и на улицах городов дать жесткий отпор попыткам уничтожить Закон о языке – не допустить принятия скандального законопроекта депутата Бужанского. Вместе мы сильны! Язык имеет значение!” – написал Парубий.

Объединиться ради защиты украинского языка призвал и народный депутат от “Европейской солидарности” Владимир Арьев.

“Слуги народа провалили все, что только возможно, и теперь решили взорвать ситуацию в стране. Только что председатель их партии и автор "корабельной сосны" Корниенко настоял на включении в повестку дня Верховной Рады законопроекта ватника Бужанского, который ущемляет украинский язык. В четверг. В день 30-летия провозглашения Акта о государственном суверенитете Украины!

Все, для кого возрождение украинского языка является принципиальным, я призываю вас к объединению, к массовым акциям протеста. Как можно более массовым, чтобы у слуг агрессора отбило желание поднимать такие вопросы.

Украина у нас одна. Украинский язык тоже. Ее несколько веков дискриминировали на земле, где он появился. У нас нет другой страны, где мы можем свободно говорить на украинском. Поэтому, русификаторы должны зарубить себе на носу: НИКОГДА СНОВА!” – написал Арьев.

Арьев призвал украинцев объединиться ради защиты родного языка (Facebook Владимира Арьева)

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