В Раде сказали, закроют ли школы в Украине после каникул

Начальную школу и детские садики с ноября не будут закрывать на карантин даже при самом худшем развитии эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает РБК-Украина. Он отметил, что решение согласовано с Министерством образования и науки и Минздравом.

Нардеп выразил мнение, что дети не могут заниматься дистанционно, поскольку в таком возрасте у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы самоорганизоваться.

По словам Бабака, после осенних каникул дети вернутся в школы, если будет позволять эпидемическая ситуация. В другом случае, они будут временно переведены на дистанционное обучение.

При этом все ограничения будут на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от карантинных зон. Дальше решение будет за местными властями, добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров порекомендовал школам в Украине сместить осенние каникулы и провести их с 15 по 30 октября. Однако некоторые ослушались и пустили школьников на учебу.