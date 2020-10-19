В Раде примут новый документ по COVID-19: опубликован его текст и повестка дня на 20 октября
На согласительном совете глав фракций назвали повестку дня заседания Верховной Рады Украины 20 октября.
В частности, планируется принятие нового документа по COVID-19, сообщил Telegram-канал "Железный нардеп".
Проект постановления №4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз" парламентарии рассмотрят сразу после выступления президента Владимира Зеленского, назначенного на 10.30.
Документ предусматривает:
создание штаба борьбы с вирусом во главе с президентом;
введение массовое тестирование;
создание мобильных бригад;
обеспечение работы контактной телефонной линии;
перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавирусной болезни;
увеличение мощностей лабораторий.
Также депутаты планируют заслушать министра здравоохранения Украины относительно текущего положения дел с заболеванием COVID-19.
Кроме этого, в повестке дня заседания ВР – выступления представителей фракций.
Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект бюджета на очередном заседании парламента рассматривать не будут.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщил OBOZREVATEL, чтобы получить от государства по контракту с Национальной службой здоровья Украины бесплатное лечение от COVID-19 нужно иметь положительный тест на коронавирус.