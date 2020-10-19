В Раде примут новый документ по COVID-19: опубликован его текст и повестка дня на 20 октября

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
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  • Украинцев призвали максимально заботиться о своем здоровье и безопасности близких

  • Сейчас в больницах наблюдается критическая ситуация, поскольку много врачей сами заразились COVID-19

  • Люди должны изменить свой стиль жизни, чтобы обезопаситься от коронавируса

Коронавирусная инфекция

На согласительном совете глав фракций назвали повестку дня заседания Верховной Рады Украины 20 октября.

В частности, планируется принятие нового документа по COVID-19, сообщил Telegram-канал "Железный нардеп".

Проект постановления №4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз" парламентарии рассмотрят сразу после выступления президента Владимира Зеленского, назначенного на 10.30.

Документ предусматривает:

  • создание штаба борьбы с вирусом во главе с президентом;

  • введение массовое тестирование;

  • создание мобильных бригад;

  • обеспечение работы контактной телефонной линии;

  • перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавирусной болезни;

  • увеличение мощностей лабораторий.

Также депутаты планируют заслушать министра здравоохранения Украины относительно текущего положения дел с заболеванием COVID-19.

Кроме этого, в повестке дня заседания ВР – выступления представителей фракций.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект бюджета на очередном заседании парламента рассматривать не будут.

Публикация о повестке дня заседания парламента

Как сообщил OBOZREVATEL, чтобы получить от государства по контракту с Национальной службой здоровья Украины бесплатное лечение от COVID-19 нужно иметь положительный тест на коронавирус.

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