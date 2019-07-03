В Раде поддержали введение химической кастрации и реестра педофилов: что дальше

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал парламенту принять законопроект № 6607 о создании реестра педофилов, химической кастрации и ужесточении наказания для них.

Об этом в среду, 3 июля, сообщил в Facebook внефракционный народный депутат Масутафа Найем, который является одним из инициаторов нововведения. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект № 6607 о создании реестра лиц осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних и усиление ответственности за эти преступления", – написал он.

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Нардеп также рассказал, что такому решению поспособствовала поддержка общества. Соответствующая электронная петиция собрала 30 тысяч голосов.

Подтвердила решение комитета также заместитель директора Департамента коммуникации Национальной полиции Ольга Атаманова, обнародовав видео с заседания.

Отметим, данным документом предлагается также химическая кастрация. Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренное для лиц, которые совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка или имеют поставленный психиатрами диагноз "педофилия".

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