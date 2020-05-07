В Раде озвучили вердикт по санкциям против "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Комитет по национальной безопасности Верховной Рады поддержал постановление о продлении запрета социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассников" и некоторых других российских ресурсов в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский. Он отметил, что голосование за постановление должно состоятся на ближайшем заседании.

Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" в Украине РБК-Украина

"Пока молчит Президент и СНБО, мы сделали еще один шаг против цифрового оружия оккупанта! Только что Комитет национальной безопасности поддержал наше постановление о дальнейшей блокировке российских соцсетей. И рекомендовал парламенту принять постановление", – написал Лозинский.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Служба безопасности предложила продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", которые запрещены в Украине, еще на три года.