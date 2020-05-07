Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Раде озвучили вердикт по санкциям против "ВКонтакте" и "Одноклассников"

3.4т
Читать материал на украинском

Комитет по национальной безопасности Верховной Рады поддержал постановление о продлении запрета социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассников" и некоторых других российских ресурсов в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член комитета, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский. Он отметил, что голосование за постановление должно состоятся на ближайшем заседании.

Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" в Украине

Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" в Украине

РБК-Украина

"Пока молчит Президент и СНБО, мы сделали еще один шаг против цифрового оружия оккупанта! Только что Комитет национальной безопасности поддержал наше постановление о дальнейшей блокировке российских соцсетей. И рекомендовал парламенту принять постановление", – написал Лозинский.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Служба безопасности предложила продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", которые запрещены в Украине, еще на три года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
Одноклассники вконтакте
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
5
Смешно
15
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
свобода слова при фашистском режиме Идиократии она такая...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
ковпак сидор
ковпак сидор
Так сколько денег освоено, вот в чем вопрос, а про VPN, не, не слышали?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Все равно все лазят! Запрет для дypaчья!
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Cтефанова, статистику поглянь, довбешко!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги