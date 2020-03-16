В Раде хотят перевести общественный транспорт на почасовой график

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий инициировал остановку на определенные часы работы общественного транспорта для противодействия распространению коронавируса в стране.

О такой инициативе совместно с представителями депутатских фракций и групп он сообщил на заседании Согласительного совета передает "Укринформ". По его словам, вопрос должен быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады 17 марта.

Кроме того, депутаты будут предлагать Раде усилить карантинные мероприятия. В частности, остановить производство всего, что не касается жизнеобеспечения страны.

"Мы сегодня на группе вместе со всеми представителями всех фракций и групп решили инициировать на этом же заседании на вторник постановление Верховной Рады по увеличению карантинных мероприятий – рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы ... И еще раз сейчас будем разговаривать, но мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его по некоторым часам. Все, что не касается жизнеобеспечения страны – молоко, хлеб, я имею в виду производство, должно быть остановлено, это наше будет предложение Верховной Раде на завтра", – сказал Радуцкий.

Напомним, что 16 марта еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражения новым COVID-19. Так, всего в Украине зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В частности, четыре в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус заподозрили в семи областях Украины. Жесткие ограничения ввели в Ивано-Франковске, Львове и Одессе. В городах закрыли все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

В полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла почти сотню пунктов пропуска через карантин в связи с распространением коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!