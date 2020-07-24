В Раде хотят отдать детсады частным инвесторам: нардеп объяснил план

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен урегулировать проблему с очередями в детские садики.

Как говорится в материале "ТСН", документ внес в парламент народный депутат Сергей Лабазюк. Он предлагает, чтобы местные власти за невысокую плату сдавала в аренду коммунальный заведение частным инвесторам. Те должны его реконструировать и построить детский сад.

Обучение в таком заведении будет платным. Бесплатно будет для детей льготных категорий, в частности, из многодетных семей.

"Передавая за одну гривну в аренду на условиях, где будет четко прописано сколько должно быть создано мест, на каких условиях, мы имеем возможность быстрее получить детские садики, и не создавая нагрузки на бюджет. Это будут платные детсады. Но на таких условиях, которые будут прописаны в конкурсных началах. Горисполком с инвестором должны прописать это в конкурсных условиях", – говорит нардеп.

Как сообщает издание, в очереди в дошкольные учреждения сейчас находится по меньшей мере тридцать тысяч детей. Особенно остро ощущается проблема в городах-миллионниках, а также городах, где быстрыми темпами возводят многоэтажки.

По информации Министерства образования и науки, самая сложная ситуация с очередями в садики в Днепропетровской области. Там почти пять тысяч детей не могут попасть в дошкольное учреждение.

Педагоги говорят, что зачастую очереди существуют в крупных городах, в частности Киеве, Днепропетровской, Львовской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня, после очередного этапа ослабления карантина, снова разрешили работать детским садикам. Однако родителей призвали объяснить детям новые правила о том, как теперь вести себя в таких заведениях.