В работе Facebook произошел масштабный сбой

В работе социальной сети Facebook в ночь на субботу, 10 октября, произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы в работе начались около 23:30 и продолжались до утра.

Перебои заметили в США, Великобритании, России, Нидерландах, Италии, Чехии и Греции.

При этом 46% пользователей социальной сети жаловались на полное отключение, 34% – на сложности с авторизацией, 18% – на плохую работу новостной ленты.

Сбой в работе соцсети. Downdetector.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Facebook заподозрили в шпионаже за пользователями Instagram. Руководство соцсети обвинили в том, что Instagram неправомерно использовал камеры iPhone, специально для сбора "ценных данных о пользователях".