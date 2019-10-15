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15 октября • обновлено в 13:24
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Макс Баринов
Макс Баринов
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В "ЛНР" начались протесты

3.9т

В соответствии с ранее принятыми договоренностями, 7 октября должно было состояться разведение сил в Золотом, однако процесс так и не стартовал. Очень много распространяется обвинений со стороны "ЛНР" о том, что, украинская сторона не выполняет своих обязательств. Но на самом деле все не так.

После общения с жителями Золотого стало понятно, что "руководство ЛНР", и сами террористы, не довольны реакцией местного населения на возможный отвод позиций Вооружённых Сил Украины.

"ЛНР"

"ЛНР"

"ЛНР"

"ЛНР"

Жители города начали развешивать на своих домах флаги Украины и собираться в центре для проведения мирного митинга против отведения с позиций украинской армии. Люди боятся нового прихода "освободителей ЛНР". Многие из них помогали украинским военнослужащим, за что могут быть жестоко наказаны.

Также есть и те, кто остается верен "русскому миру" и постоянно передает информацию террористам "ЛНР".

Главари "республики" дали указание, привлечь часть личного состава 6 омсп и гражданских лиц для организации митинга, мол Вооружённые Силы Украины срывают договоренности и не хотят выполнять взятые на себя обязательства. На помощь им прибыла группа специалистов из России по информационно-психологическим операциям, которые снимают провокационные видеосюжеты, с целью обвинить украинскую сторону в срыве разведения сил. Такие акции начали проводить постоянно.

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Бу-га-га! Те флаги, которые развешивают не украинские. Это флаг означает "хочу с вами связаться" в морском своде сигналов. :)
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
БлоХер - это сейчас самая востребованная проХВЭсия на к0кёлсрани! Пиши всякую хрень и коси бабло с тупорылого стада)))
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