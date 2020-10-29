В пятницу по Украине объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют дожди

Погода в Украине в пятницу, 30 октября, будет местами дождливой. Также объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью и утром по стране, кроме востока, туманы.

В западных и восточных областях, днем в Винницкой и большинстве северных областей местами небольшой дождь. В ближайшую ночь на Закарпатье и в Карпатах умеренные дожди, на высокогорье с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 тепла, днем +9+14. На юге до 17 градусов.

Также по стране объявлено штормовое предупреждение 30 октября. Ночью и утром, кроме западных областей, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

В Укргидрометцентре предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на 31 октября и 2 ноября похолодание и дожди.