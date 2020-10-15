В пятницу часть Украины ждет дождливая и облачная погода. Карта

Погода в Украине в пятницу, 16 октября, будет теплой, но облачной. В некоторых регионах пойдут дожди.

Ветер на западе и севере северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории страны – юго-западный 7-12 м/с, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Дожди ожидаются в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Температура воздуха ночью в западных областях опустится до 4-9 градусов, днем – от 8 до 13 тепла. На севере ночью – +7...+12, днем – +12...+17. В целом по стране ночью от 9 до 14 тепла, днем – +18...+23.

В Киеве в пятницу прогнозируют осадки, ночью – 10-12 тепла, днем – до 15 градусов.

Прогноз погоды на 16 октября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании в Украине в субботу. Температура воздуха опустится до 12 градусов.