В ПЦУ заявили, что среди молодежи стало меньше верующих, их надо привлекать к церкви

В Украине якобы уменьшилось количество верующих среди молодежи за последние 10 лет. Их необходимо привлекать к церкви.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода. Он отметил, что "время общего обращения после советского атеизма уже прошел", поэтому каждому священнику надо "упорно работать, привлекая молодежь".

"Согласно последней статистике, за 10 лет мы видим, что на 15% среди молодежи меньше стало верующих. И я акцентировал внимание на том, что нужно находить новые какие-то примеры, миссии, обращения, просвещения нашей украинской молодежи. Ведь со временем мы увидим , что этот процесс будет углубляться", – сказал Епифаний.

По его словам, церковь пытается "предложить такую модель, которая не тяготила бы столь человека, чтобы он выполнял хотя бы минимум" в духовной практике.

"Когда мы будем требовать максимум, то мы можем потерять вообще. Нужно, привлекая молодежь, делать все для того, чтобы они себя чувствовали духовно комфортно в обществе, в церкви. И тогда, конечно, они будут приходить и будут действенными членами церкви", – подчеркнул митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в Украине в один день, только 25 декабря, возможно лишь тогда, когда к такому решению "созреют" церковь и верующие.