"Упадете в свою яму!" В ПЦУ ярко ответили на выпады РПЦ из-за Украины

В Православной церкви Украины предупредили, что агрессивные выпады Русской православной церкви против сторонников украинской автокефалии закончатся печально исключительно для Москвы.

Категоричную позицию озвучил заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook. Так он отреагировал на решение РПЦ отказаться от поминовения Александрийского Патриарха из-за его признания независимой церкви Украины.

"Патриархия РПЦ и дальше отражает кремлевское отношение к действительности. Судите сами: когда Путин не смог остановить европейское движение Украины, он "вывел Крым из юрисдикции Киева" и устроил "гражданскую войну". Патриарх Кирилл проявляет те же намерения – не сумев остановить признание автокефалии Украинской церкви, он "выводит" в свое подчинение приходы/структуры в других поместных церквях, на которые до сих пор имел наибольшее влияние, а в самих этих церквях стремится разжечь "гражданскую войну", подстрекая иерархов/духовенство к нарушению принятых соответствующей церковью решений", – написал Зоря.

Он подчеркнул, что следуя именно этой логике, РПЦ "вывела" часть приходов из бывшего Экзархата Вселенского Патриархата в Европе, а теперь "выводит приходы" и в Африке, призывая архиереев и духовенство в уже определившихся поместных церквях не поддерживать официально принятых решений о признании.

"Если ранее "дипломатия" МП хоть и плохо, но в целом скрывала (как минимум – не стремилась выставлять на показ) сеть лояльных к ней иерархов и влиятельного духовенства в других поместных церквях, то теперь российская патриархия фактически призывает определяться "вы с нами или со своими поместными церквями"?" – подчеркнул архиепископ ПЦУ.

Патриарх Кирилл и Евстратий Зоря

Он напомнил, что такой сценарий РПЦ много раз отработала в Украине на уровне приходов – если община хочет уйти от российской юрисдикции, то ее разделяют и пытаются удержать хотя бы маленький кусок. Теперь, добавил Зоря, такую технологию Москва запускает на уровне поместных церквей. Так, она пытается их запугать уверяя в том, что если они признают автокефалию ПЦУ, то их приходы достанутся РПЦ, а в рядах определенных поместных церквей появятся епископы-повстанцы.

"Но на самом деле больше всего такие решения будут иметь долговременные последствия внутри РПЦ, ведь разрушение принципа единства поместной церкви ударит по самой Московской патриархии: если она словом и делом призывает в других поместных церквях не подчиняться общецерковным решениям, то какое основание и для чего в самом Московском патриархате подчиняться решениям патриарха Кирилла/Синода/правящего архиерея? "Копая" другим церквям "яму", Российская патриархия сама упадет в нее, особенно когда ослабнет внешняя политическая подпорка", – резюмировал Зоря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram