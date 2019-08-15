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В ПЦУ внезапно захотели "убрать" Епифания: что известно

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Внутри Православной церкви Украины в последнее время поднимается волна недовольства из-за митрополита Епифания.

Как утверждает "Страна" со ссылкой на источник в церковных кругах, иерархов не устраивает, что Епифаний проявляет себя как "неэффективный руководитель".

Они считают, что после смены власти их церковь потеряла поддержку государства и несет немалые потери. При этом сам Епифаний якобы угрожает недовольным отлучением от Церкви через Константинополь.

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Епифаний

Епифаний

ТСН

В связи с этим многие из них хотят, чтобы новым главой ПЦУ стал более волевой, решительный и авторитетный человек. Главным претендентом называется митрополит Луцкий и Волынский Михаил Зинкевич.

"Он пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви. Не стоит забывать, что сам Зинкевич не торопится менять свою конфессию - его епархия, по-прежнему, юридически относится к УПЦ КП", - заявил источник.

Михаил Зинкевич

Михаил Зинкевич

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх Филарет пошел на новый выпад против Епифания из-за ликвидации УПЦ КП. Он заявил, что глава ПЦУ "не имеет никакой власти" и "вмешивается во внутреннюю жизнь другой церкви".

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Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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