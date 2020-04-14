В Православной церкви Украины осуждают решение митрополита Московского Патриархата в Киеве владыки Онуфрия проводить богослужения на Пасху несмотря на пандемию коронавируса.

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На своей странице в Facebook заместитель главы Управления внешних связей ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря пишет, что поражен обращением, и отреагировал словами Господа из книги пророка Исаии: "Во что бить еще вас, что продолжаете свою упорство? Вся голова в язвах, и все сердце зачахло".

Архиепископ обращает внимание на то, что и ПЦУ, и церкви других конфессий, и даже Московский патриарх призывают оставаться дома.

Освящение пасхи

"А митрополит Онуфрий, после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ровно, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митрополита Павла, который месяц назад призвал "ничего не бояться и всем приходить" – обращается к пастве", – пишет Заря .

"Ни слова о необходимости оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены. Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от Национальной полиции, что скопление возле храмов – не должны иметь места:" Во что бить еще вас, что продолжаете свою упорство? ", – спрашивает он.

Архиепископ надеется, что руководство Московского патриархата в Киеве, еще изменит свое мнение, и призывает всех верующих оставаться дома.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, депутат Одесского городского совета Ирина Есенович выразила уверенность в том, что все, кто пойдет в церковь на Пасху "с искренним желанием почтить Бога", – не заразятся COVID-19.

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