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5 января • обновлено в 02:15
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"Варфоломей требует!" В ПЦУ развенчали главный миф российской пропаганды о ней

1.2т
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На решения Православной церкви Украины не влияют предстоятели других патриархатов и все они принимаются самостоятельно.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний. Таким образом он развенчал миф российской пропаганды о якобы контролируемости церкви извне (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"По слухам… якобы патриарх Варфоломей требует, чтобы Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь", – спросила у церковника журналистка.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Коллаж

"Вообще-то мы – автокефальная поместная православная церковь. Я впервые слышу, что патриарх Варфоломей что-то требует. Я как предстоятель, то он, соответственно, ко мне бы обращался… Но этого не было.

И вообще нет никакого внешнего воздействия в наши внутренние дела", – подчеркнул митрополит.

Вопросы в ПЦУ, как отметил он, решаются "самостоятельно соборным разумом". "Поэтому календарный вопрос никто не сможет решить частным образом", – сказал Епифаний.

Смотрите видео с 9:05:

Напомним, в интервью Епифаний подчеркнул: в будущем Православная церковь Украины перейдет на григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
перенос Рождества видео пропаганда религия Православная церковь Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"По стоянию на октябрь 2019 года Православная церковь Украины состояла из 47 епархий и 8 викариатств в их составе, которыми управляли 46 правящих епископов и 8 викарных. Кроме того, 4 епископа данной церкви являлись титулярными, 3 — находились на покое[43]. Часть её епархий и общин находится за пределами Украины, однако согласно томосу об автокефалии, ПЦУ «не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства»[44]. По данным митрополита Епифания, озвученным в марте 2019 года в интервью «Украинской правде», на то время у ПЦУ было 46 общин на территории Европы, 15 на территории Америки, в других регионах мира — по 1-2 прихода. Согласно его данным, в Европе много приходов самостоятельно изъявили желание подчиняться Вселенскому патриархату, однако есть некоторые общины, не пожелавшие переходить и с которыми ведётся диалог." Такая вся "самостоятельная" секта пцу отдала все свои зарубежные приходы Константинополю, продала за томос, а новых открывать НЕ ИМЕЕТ ПРАВА!
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