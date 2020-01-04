"Варфоломей требует!" В ПЦУ развенчали главный миф российской пропаганды о ней

На решения Православной церкви Украины не влияют предстоятели других патриархатов и все они принимаются самостоятельно.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний. Таким образом он развенчал миф российской пропаганды о якобы контролируемости церкви извне (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"По слухам… якобы патриарх Варфоломей требует, чтобы Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь", – спросила у церковника журналистка.

Митрополит Епифаний Коллаж

"Вообще-то мы – автокефальная поместная православная церковь. Я впервые слышу, что патриарх Варфоломей что-то требует. Я как предстоятель, то он, соответственно, ко мне бы обращался… Но этого не было.

И вообще нет никакого внешнего воздействия в наши внутренние дела", – подчеркнул митрополит.

Вопросы в ПЦУ, как отметил он, решаются "самостоятельно соборным разумом". "Поэтому календарный вопрос никто не сможет решить частным образом", – сказал Епифаний.

Смотрите видео с 9:05:

Напомним, в интервью Епифаний подчеркнул: в будущем Православная церковь Украины перейдет на григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.

В Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля, но указали на возможные негативные последствия.

Со своей стороны Епифаний отметил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества заключается в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

Вскоре Епифаний заявил, что ПЦУ намерена не только перенести дату Рождества с 7 января на 25 декабря, но и провести реформу церковного календаря.

Выяснилось, что большинство граждан Украины негативно относится к инициативе перенести праздник.

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