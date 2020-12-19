В ПЦУ рассказали, почему только звезда должна украшать елку

Установка на верхушке главной елки Украины рождественской звезды является традицией, которая символизирует Вифлеемскую звезду.

Так для "Радіо Свобода" предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний пояснил скандал со сказочной шляпой, которая ранее украшала елку в Киеве.

"Вообще у нас есть уже определенная традиция, каждый год 19 декабря, на Николая, происходит открытие центральной, главной елки страны… И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Свет мира, которое приходит в мир", – рассказал он.

Митрополит отметил, что когда вместо традиционной звезды установили шляпу, то в обществе назрели споры.

"Мы вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было. Мы только увидели уже де-факто на площади, что на елку одевают эту шляпу", – сказал Епифаний.

Глава ПЦУ добавил, что после обращения представителей церквей организаторы поняли свою ошибку и убрали шляпу.

"И сегодня мы будем видеть, что елка будет зажжена, и на верхушке будет все же традиционная звезда, которая символизирует Вифлеемский свет", – отметил он.

При этом Епифаний пояснил, что единого канона изображения звезды нет, но в Киеве установили восьмиугольную ветхозаветную звезду.

"Определенные канонов нет. Звезда изображается по-разному. Мы жили в определенный период времени, где звезда была пятиконечной, была символом советской безбожной власти. Она изображается и восьмиугольная, и больше граней, углов или лучей. Конечно, ветхозаветная звезда – восьмиугольная звезда. Но каких-то определенных канонов относительно изображения соответствующего количества этих лучей нет", – резюмировал митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, установка главной елки страны сопровождалась скандалом. Вместо рождественской звезды на верхушку установили сказочную шляпу. Позже представители протестантских церквей Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием заменить на главной елке страны шляпу на традиционную рождественскую звезду.

И только 17 декабря в столице на главную елку установили восьмиконечную звезду, вместо сказочной шляпы.