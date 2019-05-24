В ПЦУ появится еще один Епифаний: что известно

Греческий архимандрит Епифаний приедет в Украину, чтобы служить в Православной церкви Украины.

Соответствующее решение принял Священный синод Украинской православной церкви на заседании в пятницу, 24 мая.

"Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен на епископа Ольвийского и на правах викария предстоятеля УПЦ будет заботиться о грекоязычной пастве в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

24 канал

Архимандрит Епифаний был клириком Киевского патриархата Украинский православной церкви, затем служил в Греческой православной церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL:

После завершения синода митрополит Епифаний дал брифинг, в котором объяснил, что патриарх Филарет не изменил свою точку зрения о Киевском патриархате.

Также на синоде заявили, что ПЦУ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и своих верных избегать разжигания вражды и противостояния.

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