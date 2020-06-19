В ПЦУ осудили преследования Порошенко из-за Томоса

В Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви осудили открытие производства против пятого президента Петра Порошенко за якобы "разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ".

Как сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте церкви, начало такого "расследования" – пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования развитию церкви, процесса ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин.

"Это "расследование" стоит в ряду целого ряда подобных заявлений и действий, совершенных за последние полтора года для преследования духовенства и активных прихожан ПЦУ, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления. Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета УПЦ Киевского Патриархата, которая решением своего Поместного Собора 15 декабря 2018 прекратила отдельное существование как религиозное объединение, составив вместе с другими ветвями Украинского Православия единую поместную Православную Церковь Украины", – сказано в сообщении.

Там напомнили, что УПЦ является единственным правопреемником УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права.

"Государство законом обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, не вмешиваться во осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций. Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную Церковь Украины, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре", – сказано в заявлении.

Накануне Петр Порошенко заявил, что против него открыли производство "за разжигание межрелигиозной розни" путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины". Позже СМИ заявили, что производство было открыто еще в 2019 году по заявлению предстоятеля расформированной УПЦ КП патриарха Филарета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения Порошенко в деле о якобы нарушения при назначении заместителя главы Службы внешней разведки. Однако заседание перенесли на июль.