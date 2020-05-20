В психбольнице на Волыни произошла вспышка COVID-19

В психиатрической больнице, что в поселке Олыка Киверцовского района Волынской области, произошла вспышка COVID-19.

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Там за минувшие сутки обнаружили 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков. Об этом рассказала заместитель главы Волынской облгосадминистрации Татьяна Щербак во время брифинга 20 мая, который транслировала пресс-служба ВОГА на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За прошедшие сутки мы подтвердили 41 случай (В области. – Ред.), больше всего – в Киверцовском районе, а именно в Олыке. Это – 23 человека из психиатрической больницы: семь медицинских работников и 16 пациентов. И еще один просто случай, тоже в Киверцовском районе", – заявила она.

В психбольнице на Волыни произошло возгорание COVID-19. Иллюстрация

Всего на территории области по состоянию на 20 мая было зафиксировано 676 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 мая в Украине было официально подтверждено 19 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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