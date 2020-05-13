У девяти работников прокуратуры Ивано-Франковской области обнаружили коронавирус COVID-19.
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Об этом во время брифинга 13 мая рассказал глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив, отвечая на вопрос журналиста (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, сейчас на Ивано-Франковщине массово поверяют на COVID-19 представителей правоохранительных органов, медиков.
В прокуратуре Ивано-Франковской области – вспышка COVID-19. Иллюстрация
"В результате таких плановых проверок, которые и в дальнейшем продолжаются, среди работников прокуратуры Ивано-Франковской области установлены девять положительно подтвержденных случаев", – подчеркнул Федорив.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировали 16 425 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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