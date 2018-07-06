Пять дней в коме: появились новые данные о массовом отравлении детей под Киевом

По предварительным результатам анализов, в продуктах, которые ели отравившиеся дети в лагере "Славутич", ничего не выявлено.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Переяслав-Хмельницком филиале Госпотребслужбы. Именно сотрудники этого ведомства приезжали в лагерь и брали на проверку продукты, которыми кормили детей.

"Предварительно в продуктах, которые мы отобрали для проверки в лагере "Славутич", ничего не выявлено, никакие показатели там не превышены. Это - котлеты, рагу, кексы, которые ели дети накануне. В том числе и йогурты. Но окончательные результаты будут в субботу, 7 июля, потому что мы еще ждем данные по стафилококку и грибам", - рассказали в лаборатории.

В тоже время состояние 8-летней гимнастки, которая пострадала больше всех и находится в коме, остается без изменений. Об этом нам сообщили в пресс-службе "Охматдета".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство лагеря не пускало проверяющих на территорию.