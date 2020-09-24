В приложении "Дія" появится цифровое свидетельство о рождении

Карина Бондаренко Общество 06:58, 24.09.2020 Обновлено: 07:01, 24.09.2020

Кабинет министров Украины 23 сентября принял постановление, согласно которому в приложение "Дія" вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.

Ранее оно было доступно только в бумажном виде, сообщили в прес-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении "Дія" у обоих родителей. Вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка.

Электронное свидетельство о рождении имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажное.

"Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, представления и установления достоверности электронного свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий", – отметили в ведомстве.

Вскоре Минцифры запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении "Дія".

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