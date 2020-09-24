В приложении "Дія" появится цифровое свидетельство о рождении
Кабинет министров Украины 23 сентября принял постановление, согласно которому в приложение "Дія" вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет.
Ранее оно было доступно только в бумажном виде, сообщили в прес-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.
Теперь документ также будет отображаться в мобильном приложении "Дія" у обоих родителей. Вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка.
Электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, что и бумажное.
"Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, представления и установления достоверности электронного свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий", – отметили в ведомстве.
Вскоре Минцифры запустит бета-тестирование электронного свидетельства о рождении в мобильном приложении "Дія".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Министерство цифровой трансформации представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.
Мобильное приложение "Дія" доступно в Apple Store и Google Play.
В Украине приравняли е-паспорта от приложения "Дія" к бумажным. Паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.
Украинцы в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке их персональных данных.