В прифронтовом Мариуполе открыли "Паспортный сервис"

В прифронтовом Мариуполе проживает почти полмиллиона граждан. Примерно одна пятая часть из которых - вынужденно перемещенные лица, ранее получавшие паспортные документы на территориях, что сейчас временно оккупированные. Для таких граждан существует дополнительная процедура проверок по идентификации личности.

Несмотря на то, что линия разграничения находится совсем рядом, а на улицах можно часто встретить подразделения национальной гвардии и представителей национальной полиции, находящихся на страже спокойствия, город живет мирной жизнью: работают производства, учебные заведения, различные торгово-развлекательные комплексы, а сообщение Донецкой и Запорожской областей соединены отрезком шёлковой ленты нового пути, который способствует возможности комфортного передвижения в ближайший международный аэропорт "Запорожье".

Недавно, в самом сердце Мариуполя на проспекте Мира, 69, на 4 этаже ТРЦ "Украина" (бывший ЦУМ) торжественно открыли Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис", который стал первым в Донецкой области.

На открытии присутствовали: глава государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, начальник ГУ ГМС Украины в Донецкой области Евгений Микитенко, руководители районных подразделений ГМС Украины в Донецкой области, руководители центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Мариуполе, представители СМИ.

Разрезав ленточку на входе в Центр, глава ГМС Украины Максим Соколюк отметил, что сейчас у граждан расширился выбор, где именно и в каких условиях оформлять паспортные документы и получать сопутствующие услуги. Среди уникальных удобств выделил гибкий график работы и расположение Центра.

Также начальник ГУ ГМС Украины в Донецкой области Евгений Микитенко рассказал, что именно в центрах "Паспортный сервис" выстроена совершенная концепция обслуживания, отработаны и унифицированы все процессы до мелочей от ресепшна до получения уже готовых документов. Кроме того, граждане, зарегистрированные в Центральном, Кальмиуском, Левобережном и Приморском районах и жители временно оккупированных территорий области, имеют возможность оформить главный документ – паспорт гражданина Украины в виде ID-карточки.

Пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук добавил, что на оформление документов в Центре достаточно 20 минут, а потом, после 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от того, какую услугу выбрал клиент – приходит SMS-уведомление о готовности документа.

Появление в регионе "Паспортного сервиса" значительно разгрузила работу местных подразделений ГМС Украины и ЦПАУ, осуществляющих оформление заграничных паспортов и ID-карточек.

Площадь нового центра около 200 кв. м, 4 рабочие станции на приём и 3 на выдачу уже готовых заграничных биометрических паспортов и ID-карточек. Также в мариупольском "Паспортном сервисе" есть возможность заказать справку о несудимости, апостилировать документы, приобрести страховые продукты, оформить "зелёную карту".

Оказывает "Паспортный сервис" услуги и для иностранцев. Для них оформляются вид на временное и постоянное жительство в Украине.

Среди удобств, для посетителей "Паспортного сервиса" в Мариуполе предлагаются - бесплатный WI-FI, возможность оплаты услуг наличными или платежной картой в терминале, установленном непосредственно в помещении Центра, запись в электронную очередь через сайт предприятия. А для маленьких посетителей есть детский игровой уголок, потому родители не будут волноваться о том, что их дети заскучают в то время, пока они оформляют документы. Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 17:00 (без перерыва на обед).

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