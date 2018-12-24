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В Православную церковь Украины перешло еще восемь приходов МП

16.6тЧитать материал на украинском

К новосозданной Православной церкви Украины присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять — в Винницкой.

О переходе львовских храмов сообщил портал "Духовна велич Львова". Это прихожане сел Песчаны и Верчаны (Стрийский район) и города Угнев (Сокальский район).

Как передает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, там сразу пять общин проголосовали за присоединение к Православной церкви Украины.

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В Православную церковь Украины перешло еще восемь приходов МП

Духовна велич Львова

"23 декабря на собрании прихода в селе Сальник Калиновского района прихожане поддержали предложение настоятеля прихода протоиерея Георгия Дончака и проголосовали за вход своей общины в ПЦУ. Такое же решение приняли прихожане села Гущинцы того же района", — сказано в сообщении.

Как стало известно, в Виннице к Православной Церкви присоединилась община скального Свято-Троицкого храма. Также свой выбор в пользу Православной церкви Украины сделали прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы села Махновка Козятинского района.

В Православную церковь Украины перешло еще восемь приходов МП

Пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ

Кроме того, к ПЦУ присоединилась община крупнейшего в Винницкой области храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости".

Храм "Всех скорбящих радости"

Храм "Всех скорбящих радости"

Пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ

Напомним, ранее ряд храмов отказался от подчинения Московскому патриархату. 21 декабря на Закарпатье первый приход перешел к епархии единой Православной церкви Украины. Так поступил приход святого Первомученника архидиакона Стефана в селе Минай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой выбор в сторону ПЦУ сделали прихожане нескольких церквей на Виннитчине: храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки. Кроме того, в состав ПЦУ перешел и Свято-Преображенский собор УПЦ МП в Виннице.

Также стало известно об уходе из УПЦ МП прихода храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Ференц Евгения
Ференц Евгения
РПЦ как оказалось нет. Есть обычная секта, т.е РПС. Гребанные моксели и церковь украли. В Константинопольском патриархате сообщили, что Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата. Об этом сообщил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов. «Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он. Священнослужитель подчеркнула, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя.﻿
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ференц Евгения, да, ватоправославие оно такое
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Кушнир Андрей
Кушнир Андрей
Церковь это прежде всего бизнес на дураках. И каждый поп будет бороться за бабки и.е.за приход. И ему до лампочки кто у власти комунисты или фашисты, ему главное чтобы не трогали его бизнес, а он прогнётся под любую власть.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кушнир Андрей, а ты так и живёшь? Тебе всё пох? Главное бабло?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Через 3 месяца 90% приходов будут украинскими!
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