В Православную церковь Украины перешло еще восемь приходов МП

К новосозданной Православной церкви Украины присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять — в Винницкой.

О переходе львовских храмов сообщил портал "Духовна велич Львова". Это прихожане сел Песчаны и Верчаны (Стрийский район) и города Угнев (Сокальский район).

Как передает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ, там сразу пять общин проголосовали за присоединение к Православной церкви Украины.

Духовна велич Львова

"23 декабря на собрании прихода в селе Сальник Калиновского района прихожане поддержали предложение настоятеля прихода протоиерея Георгия Дончака и проголосовали за вход своей общины в ПЦУ. Такое же решение приняли прихожане села Гущинцы того же района", — сказано в сообщении.

Как стало известно, в Виннице к Православной Церкви присоединилась община скального Свято-Троицкого храма. Также свой выбор в пользу Православной церкви Украины сделали прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы села Махновка Козятинского района.

Пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ

Кроме того, к ПЦУ присоединилась община крупнейшего в Винницкой области храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости".

Храм "Всех скорбящих радости" Пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ

Напомним, ранее ряд храмов отказался от подчинения Московскому патриархату. 21 декабря на Закарпатье первый приход перешел к епархии единой Православной церкви Украины. Так поступил приход святого Первомученника архидиакона Стефана в селе Минай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой выбор в сторону ПЦУ сделали прихожане нескольких церквей на Виннитчине: храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки. Кроме того, в состав ПЦУ перешел и Свято-Преображенский собор УПЦ МП в Виннице.

Также стало известно об уходе из УПЦ МП прихода храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области.