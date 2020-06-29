В посольстве Украины в Великобритании напомнили российским дипломатам, чей Крым

Марина Лисничук Общество 19:43, 29.06.2020 Обновлено: 19:43, 29.06.2020

Сотрудники посольства Украины в Великобритании напомнили своим коллегам из России, что временно аннексированный РФ Крым является украинским.

Дискуссия разгорелась из-за сообщения посольства РФ в Британии. Оно было размещено в Twitter.

Так, в нем, желая подписчикам доброго утра, российские дипломаты опубликовали фото пейзажа из Балаклавы – городского района Севастополя, который приписали РФ.

Скриншот сообщения посольства РФ в Великобритании
(Twitter Russian Embassy, UK)

"И тебе доброе утро. Надеемся, что в этот раз все будет лучше: #CrimeaiIsUkraine, и все на нем, включая замечательную Балаклаву, место, названное так крымскими татарами", – ответили в Twitter украинского посольства.

Ответ украинского посольства в Великобритании
(Twitter Ukraine's Emb. to UK)

Как сообщал OBOZREVATEL, посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия обязана вернуть Крым Украине и прекратить агрессию на Донбассе.

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