В популярном вине нашли радиацию: опасно ли это

В популярном калифорнийском вине "Каберне-совиньон" были обнаружены радиационные частицы.

Как предполагают ученые, причиной тому якобы могла стать катастрофа в Японии в следствии трагедии на АЭС, сообщает "Рамблер".

При этом эксперты уточняют, что содержащихся частиц цезия для каких-либо серьезных последствий недостаточно. Тем не менее, для любителей этого алкогольного напитка с хроническими заболеваниями существует вероятность появления ряда проблем.

В публикации же речь идет о вине, произведенном в период с 2007 по 2009 годы. Однако специалисты призывают не поддаваться панике.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экперты объяснили, как распознать поддельный алкоголь.