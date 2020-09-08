В Полтаве в многоэтажке обнаружили химическое вещество: людей срочно эвакуировали. Фото

Карина Бондаренко Общество 08:17, 8.09.2020 Обновлено: 09:04, 8.09.2020

Ночью 8 сентября в Полтаве срочно эвакуировали жителей многоэтажки из-за обнаружения в воздухе неизвестного химического вещества.

Люди пожаловались на резкий запах, который выходит из подвала. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел на улице Нестерова в доме №18. После жалоб местных жителей специалисты провели исследование воздуха, которое подтвердило, что в воздухе есть неизвестное вещество, но это не бытовой газ.

Жителей переселяли в отели.
Александр Шамота в Facebook
Многие временно переселились к родственникам.
Александр Шамота в Facebook

Местные власти срочно собрали комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На ней решили срочно эвакуировать жителей многоэтажки. Работники ЖЭО вместе со спасателями начали обрабатывать подвалы и подъезды дома раствором, который сжижает газ, убирает испарения и запах.

Позже стало известно, что веществом может быть сернистый ангидрид – бесцветный газ с резким запахом, который может вызвать раздражение верхних дыхательных путей. Он является взрывоопасным при нагревании.

Спасатели обработали подвалы и подъезды.
Александр Шамота в Facebook

Шамота отметил, что часть эвакуированных людей отселилась к родственникам до выявления и устранения источника утечки вещества. Оперативно людям нашли места и в отелях, однако ночью многие жители не хотели переезжать. Всю ночь у многоэтажки дежурила полиция.

Люди не хотели эвакуироваться ночью.
Александр Шамота в Facebook
В ГСЧС искали утечку вещества.
Александр Шамота в Facebook
Веществом может быть сернистый ангидрид.
Александр Шамота в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ночью 6 сентября в Днепр из зоны боевых действий вертолетами эвакуировали двух тяжелораненых бойцов. Военнослужащие получили минно-взрывные травмы.

Комментировать
Общество

Смотрите также

За Балухом велась слежка и избивали насмерть, – Чийгоз

Зеленский о выборах: я не агитирую, но вы хотите, как сейчас или по-другому

Жданов: у Путина есть конкретная цель срыва перемирия на Донбассе, Украина себя подставила

Тихановская в ПАСЕ назвала Лукашенко незаконным президентом Беларуси и потребовала освободить Колесникову

В Ливии сбили российский военный истребитель: пилот снял видео