Хулигана, который бросил горсть монет в лицо женщине-кассиру в одном из супермаркетов Полтавы, оштрафовали на 8500 гривен с рассрочкой выплат равными частями в течение года.

Такое решение принял Октябрьскй районный суд Полтавы, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Так, Сергея Гременчука признали виновным по статье "Хулиганство".

"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине-кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье "Хулиганство" и оштрафовал Гременчука Сергея Захаровича на 8500 гривен. Его пример – другим наука. Нельзя по-хамски обращаться с другими людьми и вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность", – написал он.

Сергей Гременчук

Также Геращенко поблагодарил полтавскую полицию, прокуратуру и суд за наведение порядка и справедливость в этом "пусть не сложном, но знаковом деле".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из полтавских супермаркетов произошел унизительный инцидент между посетителем и кассиршей, что дала ему сдачу мелкими монетами. После того как покупатель швырнул монеты в лицо девушке, за нее даже никто не вступился. Охранник не слишком уверенно заявил, что вызовет полицию, но мужчина только обматерил его.

Позднее выяснилось, что жена Гременчука также работает в торговле. На мужчину было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".