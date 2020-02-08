В Полтаве собаки отгрызли голову мужчине

В пятницу, 7 февраля, в селе Рокитное Полтавской области найден труп мужчины без головы.

Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, местные жители вызвали полицию, так как пропал их сосед и они не могли с ним связаться.

Полицейские начали поиски пропавшего и при осмотре территории в погребе своего частного дома обнаружили труп мужчины. При этом от тела была оторвана голова. Следов насильственной смерти не выявлено.

Иллюстрация

В полиции предполагают, что голову отгрызли собаки. Тело отправлено на судмедэкспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 6 февраля в квартире обнаружили труп мужчины. Спасателям пришлось взламывать дверь квартиры, чтобы достать тело.

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