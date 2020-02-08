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8 февраля • обновлено в 16:36
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/ Общество

В Полтаве собаки отгрызли голову мужчине

7.3т
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В пятницу, 7 февраля, в селе Рокитное Полтавской области найден труп мужчины без головы.

Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, местные жители вызвали полицию, так как пропал их сосед и они не могли с ним связаться.

Полицейские начали поиски пропавшего и при осмотре территории в погребе своего частного дома обнаружили труп мужчины. При этом от тела была оторвана голова. Следов насильственной смерти не выявлено.

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Иллюстрация

Иллюстрация

В полиции предполагают, что голову отгрызли собаки. Тело отправлено на судмедэкспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 6 февраля в квартире обнаружили труп мужчины. Спасателям пришлось взламывать дверь квартиры, чтобы достать тело.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Полтава
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К Денис
К Денис
"Найден труп без головы, следов насильственной смерти нет" примию обозу!! Статья года!!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Был бы в кастрюле не отгрызли бы.
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