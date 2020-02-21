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21 февраля • обновлено в 22:25
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В Полтаве попрощались с бойцом ВСУ, первым принявшим на себя огонь террористов 18 февраля. Фото и видео

1.6т
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В пятницу, 21 февраля, в Полтаве попрощались с украинским военнослужащим Максимом Хитайловым, погибшим во время российского наступления на Донбассе 18 февраля.

Церемония состоялась на площади возле Полтавской областной государственной администрации (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Максим Хитайлов

Максим Хитайлов

Instagram Максима Хитайлова

Террористы 20 февраля передали тело погибшего парня военнослужащим ВСУ.

Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что гранатометчик Максим Хитайлов, 1997 года рождения, входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ

По словам одного из бойцов, Хитайлов во время атаки он находился на наблюдательном пункте под Орехово вместе с другими бойцами, которые получили ранения. Парень первым попал под огонь.

Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ

Он был одним из самых молодых бойцов ВСУ. У погибшего остались мать и брат.

Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ
Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ
Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ
Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ
Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ

Напомним, что, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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Темы
Война на Донбассе Бой под Золотым
Место
Украина Полтава
Тег
Вооруженные силы Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
поздравляю родителей с героем!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Принял больше всех, поэтому первый и полез на мины.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Как же так? С е п а р а т и с т в пошли в атаку, которая была героически отбита, а тушка ВСУшника чудесным образом оказалась у врага. Сдаётся мне, рогуленок неудачно исполнил "жабьячи стрыбкы". Тыщавдень была так близка и так возможна, но в последний момент что-то пошло не так.
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