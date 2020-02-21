Первым принял на себя огонь 18 февраля: в Полтаве попрощались с бойцом ВСУ

В пятницу, 21 февраля, в Полтаве попрощались с украинским военнослужащим Максимом Хитайловым, погибшим во время российского наступления на Донбассе 18 февраля.
Церемония состоялась на площади возле Полтавской областной государственной администрации (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).
Максим Хитайлов
Instagram Максима Хитайлова
Террористы 20 февраля передали тело погибшего парня военнослужащим ВСУ.
Ранее OBOZREVATEL писал, что гранатометчик Максим Хитайлов, 1997 года рождения, входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.
По словам одного из бойцов, Хитайлов во время атаки он находился на наблюдательном пункте под Орехово вместе с другими бойцами, которые получили ранения. Парень первым попал под огонь.
Он был одним из самых молодых бойцов ВСУ. У погибшего остались мать и брат.
Напомним, что, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.
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