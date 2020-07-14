В Полтаве пластические хирурги 'искромсали' двух женщин: клиентки хотели увеличить грудь

В Полтаве сразу две пациентки клиники пластической хирургии пожаловались на некачественные операции по увеличению груди.

Как сообщает ТСН, одна из клиенток утверждает, что после операции начались проблемы – раны загноились, а врачи, как утверждает женщина, просто проигнорировали ее обращение.

36-летняя Юлия рассказала, что пришла к врачу, чтобы сделать подтяжку груди и поставить имплант. За процедуру отдала три тысячи долларов. Но за несколько дней после операции раны начали гноиться, утверждает женщина. Хирург, оперировавший Юлию, приказал ей делать компрессы и ждать. Но женщина все-таки напросилась на прием.

"Были разрезаны швы. То есть если бы я сама не напросилась, оно бы и дальше все гнило", – говорит женщина.

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Дальше была еще одна операция, говорит Юлия. За нее клиника денег не брала. Но лучше не стало.

"Меня просто искромсали. Теперь все асимметрично и торчит в разные стороны", – жалуется потерпевшая.

Еще одна возмущенная клиентка той клиники Оксана Царенко рассказала, что обратилась к хирургу с просьбой подтянуть живот и увеличить грудь. За работу заплатила четыре тысячи долларов. Первая операция, говорит, оказалась неудачной. Поэтому далее было еще шесть хирургических вмешательств.

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Как пояснил столичный хирург Роман Левицкий, от осложнений в пластической хирургии не застрахован никто.

"В этом случае большое значение имеет работа с пациентом, а также желание найти общий язык с врачом", – говорит он.

Сначала сделанную пластику должен осмотреть независимый пластический хирург, говорит медицинский адвокат. И уже тогда можно решать, стоит ли идти в суд.

"Если специалист скажет, что оперативное вмешательство или пластическая операция была проведена некачественно, то тогда это нужно будет доказывать", – считает медицинский адвокат Зинаида Чуприна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове сожгли машину известной украинской блогерши Татьяны Коряк, после того как девушка поддержала подругу, сделавшую неудачную пластическую операцию по увеличению груди.