В Полтаве пенсионеры массово скупают продукты в супермаркетах

Глеб Иванов Общество 18:59, 17.04.2020 Обновлено: 19:03, 17.04.2020
Комментировать
Общество

Смотрите также

Били и насиловали: экс-пленные рассказали о пытках в тюрьмах "Л/ДНР"

В Киеве в духовной академии УПЦ МП произошла вспышка COVID-19: заразились 19 человек

"Все через одно место": Герасимов разгромил Зеленского за подготовку к пандемии

В "ЛНР" захотели переименовать Луганск: как назвали

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса