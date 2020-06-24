В Полтаве мать двухмесячного ребенка выпала с девятого этажа

Глеб Иванов Общество 15:57, 24.06.2020

В Полтаве 25-летняя девушка выпала с балкона девятого этажа по улице Коновальца. От полученных травм она скончалась.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области. Инцидент произошел поздно вечером, в 21:30.

"В полицию Полтавы 23 июня, около 21:30, о происшествии сообщил местный житель. Очевидец по телефону рассказал полиции, что в Полтаве, на улице Коновальца, женщина выпала с девятого этажа", – написали правоохранители.

Как рассказал начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев, погибшая два месяца назад родила ребенка, передают "Факты".

"В тот трагический вечер молодая мама оставила малыша на мужа в комнате, а сама вышла на балкон, откуда и выпала. Правоохранители проверяют все обстоятельства трагического происшествия, после чего смогут сказать, это был несчастный случай или самоубийство",– отметил он.

Опрошенные соседи предполагают, что женщина страдала послеродовой депрессией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на ул. Ивана Мазепы женщина с 3-летним ребенком выпали из окна 4-го этажа. Мать пострадавшей утверждает, что у ее дочери была депрессия. Позже выяснилось, что пострадавшие выжили.

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