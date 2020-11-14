В Полтаве магазины нашли лазейку для работы на выходных

В Полтаве магазины, которым запрещено работать по субботам и воскресеньям из-за карантина выходного дня, нашли лазейку и начали торговать, помимо своих товаров, антисептиками.

Об этом сообщили на Telegram-канале Pavlovsky News. Отмечается, что, несмотря на введение в городе ограничительных мер, многие соблюдают их лишь формально (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Руководство ТРЦ в Полтаве поощряет нарушение карантина выходного дня. Telegram-канал Pavlovsky News

Выход на работу в выходные продавцы в Полтаве объясняют уборкой помещений. Telegram-канал Pavlovsky News

Так, продавать антисептики и маски для оправдания своей работы начали даже магазины бытовой техники и салоны связи.

При этом руководство ТРЦ не препятствует такой деятельности и даже придумывает ответы для контролирующих органов. Так, продавцам советуют говорить, что они якобы пришли на работу для уборки своих помещений.

Карантин выходного дня в Полтаве соблюдается формально. Telegram-канал Pavlovsky News

В Полтаве магазины бытовой техники начали торговать антисептиками. Telegram-канал Pavlovsky News

Примечательно, что аналогичная ситуация с игнорированием карантина наблюдалась в Полтаве также в кафе, ресторанах и на рынках.

Как пишет "Полтавщина", 14 ноября многие из заведений общепита открылись, однако после вмешательства правоохранительных органов все же прекратили свою деятельность до понедельника.

"Мы решили проигнорировать этот карантин, ведь моим работникам необходимо кормить свои семьи. Работали заведения "Чичиков", "Барашек", "БИФ" и "Болоньета". Пришли представители полиции и культурно попросили закрыть рестораны. Мы согласились с этим. Откроемся только в понедельник. Скажу также, что все рестораторы договорились между собой, что не будут работать на выходных", – сказал собственник заведений Дмитрий Собакар.

Что касается местных базаров, то госпродпотребслужба зафиксировала нарушения со стороны некоторых продавцов на вещевом рынке. В целом, по свидетельствам горожан, карантин выходного дня на рынках Полтавы соблюдается мозаично: много магазинов действительно закрылись, впрочем торговля началась на уличных стихийных лотках. В продуктовых павильонах вообще не прекращалась ни стихийная, ни организована торговля.

Единственный рынок, который полностью закрылся на выходные, – это хозяйственный на ул. Новобазарной, который в народе называют "Железяки".

Ситуация на рынках Полтавы. "Полтавщина"

Торговцы в Полтаве продолжили работать на улице. "Полтавщина"

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