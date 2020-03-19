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19 марта • обновлено в 12:11
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В Польшу отправят спецпоезда для эвакуации украинцев: опубликован список

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В пятницу, 20 марта, "Укрзалізниця" направит три спецпоезда в Польшу, чтобы забрать граждан Украины, оказавшихся заблокированными из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает Правительственный портал. Такие меры были предприняты в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и посольством Украины в Республике Польша.

Поезда класса "Интерсити+" отправятся в Пшемысль без пассажиров. Бригады стюардов, которые обслуживают поезда, уже обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.

В Польшу отправят спецпоезда для эвакуации украинцев

В Польшу отправят спецпоезда для эвакуации украинцев

angolenko.com.ua

Список поездов

  • №715/716 – 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта)

  • №709/710 (отправление с Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26)

  • №705/ 706 – 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17).

Стоимость проезда до Киева составит от 700 грн, до Львова – от 270 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12:00 18 марта в Украине запретили железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.

В МИД отчитались, что вывезли из территории Польши 3, 4 тысячи украинцев, а остальных пообещали забрать поездами.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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