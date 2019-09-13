"Я убил твою дочь": вскрылись страшные подробности трагедии с украинкой в Польше

Убийцей украинки Кристины В. в польском городе Гожув оказался местный житель Павел Рожанский.

У Кристины никогда не было никаких отношений с убийцей, но он почти год преследовал ее и угрожал. Девушка жаловалась на него и просила защиты, но никто должного внимания на это не обратил. Пока он ее не убил. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Золушка и отличница

26-летняя Кристина из Хмельницкой области три года ездила на заработки в Польшу. Ее мама – школьный учитель, преподает математику. В семье есть еще два родных брата и один двоюродный, которого мама Крис воспитывала после смерти ее сестры.

Кристина В. Facebook Кристины В.

Семья живет скромно, но дружно. Девушка с отличием закончила Хмельницкий национальный университет, училась на эколога заочно. В рейтинге при поступлении в вуз среди 29 абитуриентов она была на 10 месте с неплохим результатом.

Кристина у себя дома, в Хмельницкой области, 2016 год ОК Кристины В.

ОК Кристины В.

ОК Кристины В.

Сама девушка выросла в селе, поэтому привычна к нелегкой физической работе. "Ее в семье называли Золушкой. Маленькая, хрупкая, но никакой работы не боялась", – говорит ее родственница.

"Кристинка всегда хотела сама зарабатывать на себя, поэтому и ездила в Польшу. Первый раз она работала в Борно, на заводе, изготовляла проводку. Потом дважды была в Гожув", – рассказала ее близкая подруга.

Кристина ОК Кристины В.

Кристина ОК Кристины В.

Такое фото опубликовали подруги Кристины в память о ней

Кристине очень нравилось жить и работать в Польше. Она все время говорила, что в этой стране она чувствует себя человеком.

Она никогда не имела отношений с Павлом

Именно в первую поездку Крис и познакомилась с Рожанским, они вместе работали на заводе. Рожанский живет в Польше, в Гожув. Хотя работал все это время в том же Борно.

Павел Рожанский в Испании Instagram Павла Рожанского

Не смотря на сообщения в польских СМИ, девушку ничто не связывало с Павлом, они никогда не встречались и не имели никаких отношений. Были просто знакомы. Да и вообще парня у нее не было. Она всегда занималась работой и домом, очень любила свою семью.

С Рожанским Крис познакомилась на работе в Борно, но отношений у них никогда не было Instagram Павла Рожанского

"Ей мало кто из парней нравился. У нее были свои идеалы. Она была очень доброй. Еще любила играть на пианино", – вспоминает подруга.

Но Рожанский настойчиво преследовал ее. "В последний год он начал ей писать какие-то странные послания, с угрозами и нецензурной бранью. Это было зимой, она еще была в Украине. Она опасалась его, но не могла даже подумать, что он сможет ее убить", – говорит подруга.

Мама Крис тоже опасалась и говорила дочке, что этому парню нужна психологическая экспертиза. Когда девушка вновь поехала на заработки в Польшу приставания Павла уже всерьез ее стали беспокоить. И в июне девушка даже написала заявление в местную полицию.

Павел Рожанский в Китае Instagram Павла Рожанского

Правоохранители два месяца разбирались с этим делом, а потом передали в суд, который присудил Рожанскому штраф в 500 злотых. Никто даже не подумал, что парню требуется психиатрическая помощь. Возможно, если бы он прошел лечение, то трагедии бы удалось избежать.

Жаловался на девушку и носил пистолет

Судя по фото на его страничке в соцсетях, Павел часто путешествовал. Был в Барселоне, Китае, в Риме, даже несколько часов провел во Львове. Свое фото возле Львовского оперного театра он подписал так: "Впервые отправился на восток. Всего несколько часов в этом городе, но он мне очень понравился. Надеюсь когда-нибудь сюда вернуться". Также Рожанский был активным компьютерным игроком.

Рожанский во Львове Instagram Павла Рожанского

В день убийства, как сообщают польские знакомые Рожанского, он был совершенно спокоен. И говорил, что его отшила девушка.

Однако уже в это время он носил с собой пистолет. По данным полиции, это было какое-то старое оружие. Зайдя в городскую прачечную, он сразу направился туда, где работала Кристина. Он выстрелил ей прямо в голову, не оставив никакого шанса выжить.

После этого Рожанский взломал страничку подруги Крис и написал ее маме страшную фразу: "Я убил твою дочь".

Кристина В., одно из последних фото Facebook Кристины В.

Facebook Кристины В.

Рожанский пытался скрыться на своей "мазде". Он очень гордился своей машиной, последнее фото на страничке в его Инстарам – именно это авто. Однако недалеко от Берлина полиция задержала красную "мазду", в которой сидел Рожанский. По сообщению немецкой полиции, мужчина достал оружие и размахивал им, затем направил в сторону полицейских. Правоохранители его расстреляли.

На месте расстрела "мазды" Полиция Германии

На месте расстрела в Германии работают полицейские Полиция Германии

В ночь на пятницу, 13 сентября мама Кристины выехала в Польшу, чтобы забрать тело дочери и привезти домой.

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