В Польше сожгли хостел, где жили украинцы

Глеб Иванов Общество 12:02, 7.07.2020 Обновлено: 12:37, 7.07.2020

В польском поселке Погожице Малопольского воеводства поляки подожгли хостел, где жили украинские работники.

Об этом сообщило издание radiokrakow.pl. Отмечается, что в хостеле жили 12 человек, почти все украинцы. В результате пожара никто не пострадал: работников удалось быстро вывести из горящего здания.

Сейчас ни полиция, ни спасатели не сообщают о причинах возникновения пожара. Вместе с тем, правоохранители уже задержали двух поляков, подозреваемых в поджоге. Мотивы ЧП пока не известны.

У Польщі спалили хостел, де жили українці
gazetakrakowska.pl
У Польщі спалили хостел, де жили українці
gazetakrakowska.pl

Огонь нанес существенный ущерб зданию хостела, из-за чего его дальнейшая эксплуатация будет невозможна.

В Польше сожгли хостел, где жили украинцы
radiokrakow.pl
В Польше сожгли хостел, где жили украинцы
radiokrakow.pl

Отметим, что в Польше работает около полутора миллиона украинских работников. Количество сотрудников из Украины постоянно растет и их влияние на экономику Польши тоже, потому министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Ян Кшиштоф Ардановски считает, что права украинцев, которые работают в Польше требуют вероятного урегулирования международным соглашением.

В Польше сожгли хостел, где жили украинцы
gazetakrakowska.pl
В Польше сожгли хостел, где жили украинцы
gazetakrakowska.pl
В Польше сожгли хостел, где жили украинцы
gazetakrakowska.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша за счет государственных средств проведет тестирование на наличие коронавируса украинцам, которые поедут на заработки в эту страну.

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