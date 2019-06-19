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В Польше пьяный разъезжал на советском танке по городу: видео

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В Польше в городе Паенчно нетрезвый мужчина катался по городу на танке Т-55. Останавливать его непривычное транспортное средство пришлось полиции.

Изготовленный в Советском союзе танк заметили очевидцы, которые и вызвали правоохранителей, пишет Newsweek (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Мужчина занимался обслуживанием танка, ставил и снимал его с тягача, однако тот внезапно сломался. Не придумав ничего лучше, он решил завести танк и проехаться на нем.

"Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира", – рассказали правоохранители.

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Танк посреди города в Польше

Танк посреди города в Польше

Скриншот

Если задержанному предъявят обвинение в создании опасной ситуации, то ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в марте пользователи сети высмеяли нововведение, которое появилось в конструкции российского танка "Армата". На смех подняли главную "инновацию", которой гордились в России.

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Место
Польша
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
это знак свыше...?) сдать в музей нафиг...
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