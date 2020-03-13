Украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение.

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает "Укринформ". По его словам, украинцы, не имеющих медицинского страхования или страховой полис которых не покрывает длительное пребывания в больнице все равно получат возможность лечения.

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства", – сказал представитель министра.

В Польше пообещали бесплатно лечить украинцев с коронавирусом

Отметим, что количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 51 человека, один человек накануне умер.

Вместе с тем, в Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению западных СМИ и украинского Совета нацбезопасности и обороны, смертельный коронавирус COVID-19 мог быть создан в китайской лаборатории.

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