"Украинские националисты" и "Восточная Малопольша": в Польше пошли на новые меры

Законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об Институте национальной памяти в части, касающейся слов "украинские националисты".

Термин, как неоднозначный, поставил под сомнение году в январе Конституционный суд Польши, а Институт национальной памяти подготовил новое его определение, пишет "Польское радио".

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По информации издания, Законодательный комитет рассмотрел решение Конституционного суда от 17 января 2019 относительно закона о ИНП. Тогда суд решил, что положение в части о преступлениях украинских националистов не соответствуют конституции.

В мае польские сенаторы попросили ИНП подготовить замену для слов "украинские националисты", а затем Институт представил новую формулировку, отмечает автор публикации. По его словам, определение "украинские националисты" изменится понятием "члены украинских националистических организаций, в частности ОУН и УПА".

"Такая редакция позволяет однозначно и бесспорно определить лиц, совершивших преступления", – пояснил президент ИНП Польши Ярослав Шарек в письме в комитет.

В материале говорится, что Институт подготовил и предложение относительно понятия "Восточная Малопольша", которое также обжаловал Конституционный суд. В ней речь идет об отказе от упоминания в положениях конкретных областей, где произошло преступление, информирует издание. По словам Шарека, это позволит избежать "риска отсутствия некоторых мест, где были эти преступления".

"Мы отклоняемся от неопределенного понятия "Восточная Малопольша" в пользу объемного и однозначного – "территория Второй Республики Польша", – сообщил Шарек.

Сенаторы комитета поддержали предложения ИНП Польши и отправили закон на второе чтение, подытожил журналист.

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