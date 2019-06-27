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"Украинские националисты" и "Восточная Малопольша": в Польше пошли на новые меры

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Законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон об Институте национальной памяти в части, касающейся слов "украинские националисты".

Термин, как неоднозначный, поставил под сомнение году в январе Конституционный суд Польши, а Институт национальной памяти подготовил новое его определение, пишет "Польское радио".

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По информации издания, Законодательный комитет рассмотрел решение Конституционного суда от 17 января 2019 относительно закона о ИНП. Тогда суд решил, что положение в части о преступлениях украинских националистов не соответствуют конституции.

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В мае польские сенаторы попросили ИНП подготовить замену для слов "украинские националисты", а затем Институт представил новую формулировку, отмечает автор публикации. По его словам, определение "украинские националисты" изменится понятием "члены украинских националистических организаций, в частности ОУН и УПА".

"Такая редакция позволяет однозначно и бесспорно определить лиц, совершивших преступления", – пояснил президент ИНП Польши Ярослав Шарек в письме в комитет.

В материале говорится, что Институт подготовил и предложение относительно понятия "Восточная Малопольша", которое также обжаловал Конституционный суд. В ней речь идет об отказе от упоминания в положениях конкретных областей, где произошло преступление, информирует издание. По словам Шарека, это позволит избежать "риска отсутствия некоторых мест, где были эти преступления".

"Мы отклоняемся от неопределенного понятия "Восточная Малопольша" в пользу объемного и однозначного – "территория Второй Республики Польша", – сообщил Шарек.

Сенаторы комитета поддержали предложения ИНП Польши и отправили закон на второе чтение, подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, международник раскрыла нюансы дружбы Украины и Польши.

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Место
Польша
Тег
УПА
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Хрясь польским членом по наглой скакуанской роже
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Ш. Олег
Ш. Олег
Конгениально, как сказал бы один сын турецкоподданного и большой нелюбитель националистов всех мастей. Неистово аплодирую и считаю, что гений польской мысли не должен останавливаться на достигнутом. Надеюсь дожить до того момента, когда во всех учебниках Польши можно будет прочитать: "1 сентября 1939 года некоторые представители немецких националистических организаций и сочувствующих им объединений, в частности, НСДАП, "Туле", вермахта, люфтваффе, кригсмарине и СС, совершили нападение на суверенную территорию Речи Посполитой и некоторым образом за считанные недели сделали ей частично полную козью морду". :) Постправда такая постправда…
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Ш. Олег
Ш. Олег
Но даже если считать русских чертями с рогами, это никоим образом не отменяет того факта, что преступными были не ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НСДАП и СС, а сами эти организации В ЦЕЛОМ. Это же касается и украинских националистов.
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Ш. Олег
Ш. Олег
an and, 17 сентября 1939 года государство Польша уже прекратило своё юридическое существование, поскольку в ночь перед этим его правительство бежало из страны, предварительно отдав приказ брошенным на произвол судьбы армии и народу, не оказывать сопротивления Красной армии.
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CARGO 100
CARGO 100
После поездки Путина в Японию, надо тоже как - то определятся уже с очередным Федеральным Округом России ...
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an and
an and
CARGO 100, вы про ДВ и Курилы? Там все решат в Китае и Японии, когда момент будет удобный
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