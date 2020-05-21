В Польше изменили правила карантина для заробитчан: как въехать украинцам

В Польше отменили обязательный 14-дневный карантин для сезонных работников.

Об этом изданию RMF24 рассказал министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский. По его словам, из-за пандемии возникла нехватка сезонных работников не только в Польше, но и в других странах Европы. Из-за этого министерство решило пойти на такие меры.

"Мы до конца не знаем, какими будут масштабы явления и сколько этих рабочих из-за восточной границы приедет в Польшу", – отметил он.

Он добавил, что 14-дневный карантин отменят только для тех людей, которые будут работать на сельхозпредприятиях – для остальных это обязательство сохраняется.

Ян Кшиштоф Ардановский

Также Ян Кшиштоф Ардановский призвал безработных поляков тоже подключаться к работе по уборке урожая на фермах – так получится избежать дефицита продуктов и повышения цен в магазинах.

"Это элемент солидарности с фермерами, элемент сбора тех урожаев, которые Провидение дало нам, а также предотвращение дефицита продовольствия, особенно ценного, и повышения цен в магазинах", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновят работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза, в том числе, и с Польшей.